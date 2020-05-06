Цены на американскую нефть восстанавливаются, но спрос будет низким

Фактором, влияющим на рост для цен на нефть, является смягчение в ряде стран карантинных ограничений

Фото: REUTERS/Mike Blake, U.S. Coast Guard/Petty Officer Third Class Aidan Cooney/Handout via REUTERS.

Цены на нефть североморской марки Brent впервые с середины апреля превысили отметку 30 долларов за баррель. Это следует из информации данных торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 16:40 по киевскому времени цены на нефть марки Brent достигли 30,09 доллара за баррель, что почти на 11% выше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

В то же время июньский фьючерс на американскую нефть марки WTI вырос на 16,04% – до 23,66 доллара за баррель.

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Сокращение добычи начинает уменьшать избыток предложения на рынке. Фактором, влияющим на рост для цен на нефть, является и смягчение в ряде стран карантинных ограничений.

Несколько американских производителей сланцевой нефти – Diamondback Energy Inc., Parsley Energy Inc. и Centennial Resource Development Inc. – во вторник объявили о вынужденном сокращении добычи в связи с резким падением цен на нефть.

Так, Diamondback намерена уменьшить добычу в мае на 10-15%, Parsley – на 23 тыс. баррелей, Centennial – на 40%.

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Тем временем, один из членов Texas Railroad Commission (регулятор, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в штате Техас) Райан Ситтон заявил, что сокращения добычи в Техасе, подобного сделке ОПЕК+, не будет.

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Аналитики Morgan Stanley полагают, что пик избытка предложения уже пройден, хотя оно будет по-прежнему превышать спрос в ближайшие несколько недель.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная для балансировки рынка. Соглашение предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б/с (на 14%).

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