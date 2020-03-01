Цены на бензин в марте могут измениться: названы два фактора

На стоимость влияют не только внутренние факторы, но и проблемы в мире

Паника вокруг коронавируса и информация о возможной смене правительства (напомним, СМИ писали, что на посту премьера Алексея Гончарука может сменить Сергей Тигипко) тоже могут повлиять на цены, считает Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Коронавирус ударил по общей деловой активности. Пока что эти риски оцениваются трейдерами как существенные.

"Есть паника вокруг коронавируса, это не угрожает самой нефти, но угрожает сокращению потребления среди крупных экономик", – говорит Марунич.

Другой фактор – возможная смена Кабмина. Дело в том, что правительство должно рассмотреть вопрос введения дополнительных пошлин на российские нефтепродукты.

"Если пошлины будут введены, то стабилизации рынку это не добавит, а может спровоцировать небольшой рост. В связи с тем, что ситуация с правительством в подвешенном состоянии, эту пошлину некому будет вводить", – говорит Марунич.

Подробнее о состоянии топливного рынка – в материале "Повлияет коронавирус, и не только: что будет с ценами на автомобильное топливо в марте".

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Напомним:ввести пошлины потребовали три компании – ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування". Они обратились с заявлением к Минэкономики по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, потребовав введения на них пошлин.

Но участники топливного рынка и представители крупнейших потребителей "дизеля" выступили против этого решения. Они говорят, что введение пошлин чревато для рядовых украинцев не только ростом расходов на заправку своих автомобилей, но и повышением цен на продукты и промтовары из-за увеличения стоимости топливной составляющей.

Тем временем, на фоне вспышки коронавируса в мире, цена нефти марки Brent падает рекордными с 2011 года темпами, и уже упала ниже 50 долларов за баррель. Это случилось впервые с декабря 2018 года, таким образом, стоимость черного золота пробила двухлетний минимум.

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