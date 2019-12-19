Цены на еду в Украине стали стабильными: эксперт назвал причину

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В показателях инфляции в Украине основная роль теперь принадлежит не продуктам питания, а коммунальным услугам. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Цены на продукты питания стабилизируются. Мы видели в течение нескольких месяцев в этом году дефляцию, в том числе в ноябре. Не было и особых скачков цен на продукты питания, за исключением овощей борщевого набора. Инфляция в этом году составит менее 7%. Причем если до 2018 года основную роль в показателе инфляции играли продукты питания, то сейчас на первый план вышли коммунальные услуги, а продукты, по факту, уже не играют такой значительной роли, за исключением, опять же, овощей борщевого набора. Например, товары мясной группы в 2019 году выросли в среднем всего на 3%, а это практически ничто. Таким образом, уже можно говорить о том, что мы достигли стабильности цен", – говорит Дорошенко.

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