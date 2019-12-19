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Цены на еду в Украине стали стабильными: эксперт назвал причину

19 декабря, 11:46

Александра Романюк

Продовольственные товары потеряли ведущую роль в повышении цен

/ Фото: Getty Images

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В показателях инфляции в Украине основная роль теперь принадлежит не продуктам питания, а коммунальным услугам. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Цены на продукты питания стабилизируются. Мы видели в течение нескольких месяцев в этом году дефляцию, в том числе в ноябре. Не было и особых скачков цен на продукты питания, за исключением овощей борщевого набора. Инфляция в этом году составит менее 7%. Причем если до 2018 года основную роль в показателе инфляции играли продукты питания, то сейчас на первый план вышли коммунальные услуги, а продукты, по факту, уже не играют такой значительной роли, за исключением, опять же, овощей борщевого набора. Например, товары мясной группы в 2019 году выросли в среднем всего на 3%, а это практически ничто. Таким образом, уже можно говорить о том, что мы достигли стабильности цен", – говорит Дорошенко.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале – Индекс оливье: как подорожали продукты и сколько заплатим в этом году

Также новости "Сегодня" ранее узнали, где дешевле покупать продукты к праздничному столу и нужно ли запасаться деликатесами заранее:

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продукты инфляция коммунальные услуги цены на продукты Алексей Дорошенко

Источник: Сегодня

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