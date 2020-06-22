Цены на газ для промышленности вырастут: насколько подорожает топливо

"Нафтогаз Украины", который снизил цену на газ для населения и тепловиков, в июне 2020 года повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты. Рост цены составит 9,7% (на 314,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3,57 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

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Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце увеличится на 8,7% (на 331,6 грн) – до 4,15 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на июнь 2020 года составляют около 19 млрд кубометров. А к концу сезона Украина может поставить новый рекорд по закачке газа.

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При этом согласно обязательствам Украины перед Международным валютным фондом, уже с 1 июля в стране должна существенно измениться система формирования тарифов на газ. Предполагается, что розничные расценки для населения будут формироваться рыночным путем, а потому тариф на газ будет меняться каждый месяц.

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Напомним, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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