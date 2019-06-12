Цены на газ в Украине колеблются слишком сильно – эксперт

Специалист объяснил, как формируется внутренняя стоимость голубого топлива

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Сейчас цены на газ в Украине зависят от цен на спотовом рынке. Эти котировки намного выше, чем по среднесрочным и долгосрочным контрактам, и чересчур изменчивы. На биржах цена на газ напрямую зависит от спроса на него. Поэтому в теплое время года, когда потребность в нем минимальна, газ в Украине стоит дешево. А ближе к отопительному сезону тарифы в Украине начинают расти. Об этом сайту "Сегодня" рассказал эксперт нефтегазового рынка, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Цены на газ для населения у нас привязаны к спотовому рынку, причем определяются по ретроспективе, привязаны к прошлому месяцу. Ниже всего цена на спотовом рынке после отопительного сезона и в начале лета. Потом компании начинают формировать запасы, и естественно, что спрос понемногу увеличивается. Пиковый спрос идет где-то с октября. Поэтому цены в начале отопительного сезона намного выше", – говорит Рябцев.

При этом с января 2020 года тариф на газ уже будет зависеть от цен на мировых рынках. Такое новшество ожидает украинцев по условиям соглашения с МВФ.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону".

Напомним, чтобы сократить зависимость от внешних поставок газа Украина движется к энергонезависимости. Для этого страна максимально наращивают собственную добычу газа. Об этом рассказывали новости "Сегодня":

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