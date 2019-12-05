Цены на лук в Украине рванули в гору: аналитики объяснили ситуацию

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Украинцев еще в прошлом сезоне шокировали рекордные цены на лук, но летом овощ ожидаемо подешевел. Теперь же стоимость лука вновь пошла вверх и он стал единственной из составляющих борщевого набора, которая дорожает в начале декабря. Об этом сообщили аналитики "Инфо-Шувар".

По их данным, фермеры из Херсонской области предлагают лук по 4,8-5,5 грн/кг, оптовая цена во Львове составляет 6,5 – 7 грн/кг.

"На фоне уверенного снижения цены на морковь и картофель и относительной стабильности цен на капусту и свеклу, лук только за первые четыре дня декабря прибавил в стоимости 5-7%. Интересно и то, что цены на лук существенно отличаются в разрезе регионов, тогда как стоимость остальных овощей борщевого набора почти одинакова по всей стране", – отметила глава департамента аналитики "Инфо-Шувар" Татьяна Гетьман.

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Рост цен объясняют стабильным экспортным спросом. Среди главных покупателей украинского овоща – Молдова, Румыния и Польша. Участники рынка указывают, что внутренний спрос на качественный лук тоже превышает предложение. Впрочем, пока что цены на лук остаются на 80% ниже, чем были в декабре-2018.

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Как сообщала ранее Госслужба статистики, в Украине снова начали дорожать продукты. Прежде всего это касается минимальной продуктовой корзинки, она, по сравнению с сентябрем, стала стоить больше на 2,8% для трудоспособных и на 3,1% для нетрудоспособных.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как осенью изменились цены на базовые продукты в Украине:

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