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Цены на нефть идут на 10-летний рекорд

Сегодня, 09:05

Квартальный рост стоимости Brent и WTI показывает максимумы с 2009 года

Фото: AFP
Цены на нефть идут на 10-летний рекорд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/407/1de/5c54071defae7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/407/1de/5c54071defae7.jpg Экономика Квартальный рост стоимости Brent и WTI показывает максимумы с 2009 года

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в пятницу, 29 марта, и готовятся завершить квартал рекордным подъемом почти за 10 лет. Повышение котировок происходит благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций.

Первый квартал 2019 года стал для североморской Brent и северамериканской WTI лучшим со второго квартала 2009-го, когда оба контракта выросли примерно на 40%.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали до 68,27 доллара за баррель. В целом фьючерсы Brent повысившись на 27% за первые три месяца 2019 года.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились до 59,71 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI дешевела до 59,3 доллара за баррель. Стоимость WTI подскочила на 31% за первый квартал 2019 года.

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"Сокращение производства группой ОПЕК+ стало основной причиной резкого восстановления [цен на нефть] после 38%-ного падения в последнем квартале 2018 года", – сказал Уле Хансен из Saxo Bank.

Несмотря на рост цен, аналитики тревожатся о будущем спросе на нефть на фоне признаков приближения глобальной экономики к рецессии. В Bank of America сообщили, что ждут роста цен в краткосрочной перспективе и средний уровень цены Brent в 74 доллара за баррель во втором квартале. А международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть и ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.

По мнению аналитика ANZ Banking Group Дэниэла Хайнса, ралли на нефтяном рынке, скорее всего, продолжится и во втором квартале, поскольку "риски сокращения поставок довольно велики". Кроме того, США едва ли продлят разрешения другим странам импортировать нефть из Ирана в обход санкций, полагает эксперт.

Также рынок следит за ходом переговоров между США и Китаем в торговой сфере. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что США готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм. По мнению Хайнса, если Вашингтон и Пекин все же заключат торговое соглашение, это окажет кратковременное позитивное влияние на нефтяной рынок.

Напомним, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года – они обязались снизить ее на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. 

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Тег нефть, ОПЕК, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, рост цен, фьючерсы

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Источники:

Reuters , Интерфакс-Украина

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