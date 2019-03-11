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Цены на нефть идут в гору после небольшого "провала"

Сегодня, 13:23

Аналитики ждут, что рост спроса на черное золото замедлится

Фото: AFP
Цены на нефть идут в гору после небольшого "провала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg Экономика Аналитики ждут, что рост спроса на черное золото замедлится

Нефтяной рынок сегодня, 11 марта, вернулся к росту после умеренного снижения в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности. Как пишет Dow Jones, трейдеры были встревожены ослаблением роста китайской и мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи в ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:13 по киевскому времени увеличилась до 66,03 доллара за баррель. За неделю стоимость Brent поднялась на 1%.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени до 56,35 доллара за баррель. За неделю WTI подорожала на 0,5%

Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения в ближайшие недели, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка.

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При этом рынок может поддержать тенденция по спросу. Как пишет Financial Times, рост спроса на нефть в ближайшие пять лет замедлится из-за торговых конфликтов и "неорганизованного" Brexit, говорится в докладе Oil 2019 экспертов Международного энергетического агентства (МЭА). 

Ранее ОПЕК также снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

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Тег нефть, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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