Цены на нефть катятся вниз: аналитики объяснили падение

Мировые цены на нефть продолжают дешеветь из-за рекордных запасов в США. Падение котировок приблизилось к максимально быстрому темпу с конца апреля.

Так, 12 мая к 09:50 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,16 доллара (6,23%), до 37,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,18 доллара (3,25%) – до 35,16 доллара за баррель.

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"В последние недели нефтяные цены росли на фоне сокращения предложения, которое в целом позволило взять под контроль мировые запасы, но цены снова находятся под давлением из-за усиления обеспокоенности темпами восстановления спроса", – заявили MarketWatch аналитики Rystad.

Эксперты полагают, что недавний подъем нефтяных цен не был связан с основными рыночными факторами – уровнем спроса и предложения, пишет The Wall Street Journal. Нефть дорожала вместе с другими рисковыми активами, поскольку трейдеры делали ставку на выход экономики США из локдауна.

"Краткосрочный оптимизм на нефтяном рынке преувеличен", – считает аналитик Commerzbank AG Йоген Вейнберг.

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Нефтяные цены не должны быть на текущем уровне, учитывая уровень запасов и низкий спрос, полагают аналитики Goldman Sachs Group. По их мнению, цены на нефть повышались вслед за ростом фондовых рынков, который был вызван ожиданиями, а не фундаментальными факторами.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн барр./сут. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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