Цены на нефть марки Brent опустились до минимума за 17 лет

Такие цены на нефть мир видел 16 лет назад

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 13,3%, достигнув 24,9 долларов за баррель, следует из данных торговой площадки на 19:37 по киевскому времени.

В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в рамках продолжающегося противостояния стран ОПЕК и России власти последней приняли решение с апреля снизить пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Так, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года составит 52 доллара за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что новости об эпидемии коронавируса COVID-19 негативно повлияли на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах.

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Чтобы нейтрализовать вредные последствия эпидемии, министры ОПЕК предложили России временно ограничить добычу нефти с целью удержания приемлемых цен на черное золото. Однако власти РФ не согласились с этим предложением, потребовав ограничений на добычу углеводородов еще и в США.

Сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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