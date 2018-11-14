Цены на нефть обвалились до минимумов за год

Цены на нефть эталонных марок обвалились по итогам торгов во вторник и в среду, 14 ноября, продолжают падение. Стоимость барреля сорта Brent впервые с февраля 2018 года упала ниже 66 долларов, цена WTI побила годовой рекорд дешевизны.

Январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent к 9 часам утра по киевскому времени до 65,34 доллара за баррель.

Цена нефти марки WTI опустилась до 55,49 доллара за баррель – минимума за 2018 год.

Накануне президент США Дональд Трамп раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. Это подстегнуло и без того резкое падение нефтяных котировок после встречи комитета ОПЕК в Абу-Даби. На встрече стороны не договорились, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в новом году.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу. Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов", - написал Трамп в Twitter.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отмечал, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, производство в США превышает ожидания.

Между тем, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль указал, что нефтепроизводители демонстрируют ответственный подход, увеличивая добычу, и менять стратегию с целью повышения цен сейчас было бы неправильно. По его словам, нефтяные компании должны инвестировать в добычу, "пока еще не поздно".

Напомним, падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудил возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году, однако так ни до чего и не договорился.