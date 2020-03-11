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Цены на нефть обвалились: эксперт назвал причину

11 марта, 11:39

Ксения Капустинская, Александра Романюк

Россия и Саудовская Аравия вступили в противостояние

Резкое падение мировых цен на нефть пока что вызвано спекулятивными факторами, но в будущем могут появиться реальные риски для стоимости черного золота. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

"Снижение выглядит спекулятивным на фоне излишне эмоционального вторника (10 марта. – Ред.). Также стоит отметить, что с начала марта нефть уже потеряла 16%, а с пиков начала 2020 года – почти половину стоимости. Сейчас рынки надеются на помощь центробанков, поскольку Россия и Саудовская Аравия вступили в противостояние, показывая друг другу свои возможности по наращиванию добычи. На данный момент никто из крупнейших поставщиков нефти не объявил о сокращении добычи, что говорит о возможном шоке предложения", – считает Позний.

Напомним, ранее цены на нефть обвалились на 30% – это рекордный уровень с 2008 года. 10 марта Саудовская Аравия уже заявила, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) – это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.

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Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис, и что они принесут Украине.

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Источник: Сегодня

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