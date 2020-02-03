Цены на нефть обвалились под влиянием коронавируса в Китае: детали

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Свирепствующий в Китае коронавирус подкосил цены на нефть. Спрос в Китае сократился на 20%, что отразилось на цене нефти марки Brent, которая во время торгов неожиданно опустилась до минимума за 13 месяцев.

Это самый серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008-2009 года и самое неожиданное после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов опускалась на 3,4%, до 54,7 долларов за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 2,1% – до 50,5 долларов за баррель.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что продолжающееся распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, что приведет к усилению перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США.

"Размер профицита будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ скорректировать объемы добычи в случае необходимости. Мы ожидаем, что цены на нефть останутся крайне нестабильными в 2020 году, а геополитическая напряженность и экономические настроения будут ключевыми факторами", – отмечается в сообщении агентства.

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, снизил свой прогноз цены Brent с 69 долларов до 54 долларов за баррель в первом квартале 2020 года и с 68 долларов до 50 долларов за баррель во втором квартале. Банк отмечает, что ситуация остается очень нестабильной и будет во многом зависеть от масштабов распространения вируса и продолжительности эпидемии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса. Так, эпидемия в Китае взвинтила цены на золото, а вот нефть и руда подешевели.

Также мы сообщали о том, что итальянские ученые сумели изолировать "уханьский" коронавирус 2019-nCoV, вызвавший в Китае вспышку лихорадки.

Как известно, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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