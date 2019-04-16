Цены на нефть остаются высокими: аналитики объяснили ситуацию

Рынок ждет свежих статистических данных из США

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo.

Сегодня, 16 апреля, цена на нефть изменяется разнонаправленно на фоне ожиданий увеличения добычи в США.

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:42 по киевскому времени составляет 71,01 доллара за баррель. В понедельник, 15 апреля, эти контракты упали в цене до 71,18 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожала до 63,46 доллара за баррель. По итогам торгов в понедельник контракт снизился в цене до 63,4 доллара за баррель.

Согласно прогнозу Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны в мае увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) – до 8,46 млн б/с по сравнению с 8,38 млн б/с в апреле. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне – 12,2 млн б/с, сообщило ранее Минэнерго.

"Поскольку ожидается, что добыча нефти в США продолжит расти, запасы нефти в стране также будут увеличиваться", – отмечает аналитик по сырьевому сектору Rakuten Securities Inc. в Токио Сатору Йосида.

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"В то же время, незапланированные потери экспорта, в том числе из Ирана и Венесуэлы, продолжат поддерживать рост цен на нефть", – цитирует эксперта Bloomberg.

Нефть Brent подорожала примерно на 32% с начала 2019 года, WTI – на 40%, на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+.

"Мы наблюдали резкий подъем цен на нефть, – отметил аналитик ThinkMarkets UK, комментируя MarketWatch ситуацию на рынке. – Динамика рынка с начала этого года удивительна, и некоторые инвесторы увидели необходимость зафиксировать прибыли".

Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года. Однако теперь цены перешли к снижению – после того, как достигли максимумов с ноября-2018.

При этом эксперты рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, журналисты выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.