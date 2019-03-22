Цены на нефть "откатились" после рекордов с начала года

Стоимость североморской Brent теперь идет вверх, а североамериканская WTI, наоборот, дешевеет

Фото: Pixabay

Цены на нефть "откатились" после рекордов с начала года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/03e/b47/5c403eb472c22.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/03e/b47/5c403eb472c22.jpg 2019-03-22T09:09:00+02:00 Экономика Стоимость североморской Brent теперь идет вверх, а североамериканская WTI, наоборот, дешевеет

Цены на нефть опустились чуть ниже пиков 2019 года при поддержке сокращения добычи в мире ОПЕК, а также санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Так, фьючерсы на Brent к 9:01 по киевскому времени повысились до 67,88 за баррель. Накануне они достигали четырехмесячного пика в 68,69 доллара.

Фьючерсы на WTI снизились до 59,97 доллара за баррель. На предыдущей сессии они также обновили максимум 2019 года в 60,39 доллара.

При этом, как отмечают эксперты, замедление роста экономики в Азии, Европе и Северной Америке может отрицательно сказаться на потреблении топлива. Накануне, 21 марта, Fitch ухудшил прогноз по мировой экономике.

"Рост мировой экономики все еще вызывает опасения", – сказал Сукрит Виджаякар, директор консалтинговой компании Trifecta.

Кроме того, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть. Теперь S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.

Также отмечается, что в мире падает добыча нефти, а спрос на нее растет. Такая динамика в целом поддерживает рост цен на черное золото.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Цены на нефть "откатились" после рекордов с начала года". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Reuters , Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.