Цены на нефть "откатились" после рекордов с начала года
Стоимость североморской Brent теперь идет вверх, а североамериканская WTI, наоборот, дешевеет
Цены на нефть опустились чуть ниже пиков 2019 года при поддержке сокращения добычи в мире ОПЕК, а также санкций США против Ирана и Венесуэлы.
Так, фьючерсы на Brent к 9:01 по киевскому времени повысились до 67,88 за баррель. Накануне они достигали четырехмесячного пика в 68,69 доллара.
Фьючерсы на WTI снизились до 59,97 доллара за баррель. На предыдущей сессии они также обновили максимум 2019 года в 60,39 доллара.
При этом, как отмечают эксперты, замедление роста экономики в Азии, Европе и Северной Америке может отрицательно сказаться на потреблении топлива. Накануне, 21 марта, Fitch ухудшил прогноз по мировой экономике.
"Рост мировой экономики все еще вызывает опасения", – сказал Сукрит Виджаякар, директор консалтинговой компании Trifecta.
Кроме того, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть. Теперь S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.
Также отмечается, что в мире падает добыча нефти, а спрос на нее растет. Такая динамика в целом поддерживает рост цен на черное золото.
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