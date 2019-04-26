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Цены на нефть падают после рекордного роста

Сегодня, 12:51

Аналитики при этом не считают, что обвал затянется надолго

Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo
Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo.

Цены на нефть эталонных марок снижаются после достижения максимумов с октября прошлого года. Однако это, по мнению аналитиков, не помешает им завершить "в плюсе" восьмую неделю подряд, чего не происходило почти четыре года.

В RBC полагают, что летом-2019 котировки сорта Brent могут достигнуть 80 долларов за баррель.

Так, 26 апреля июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:40 по киевскому времени подешевели до 73,36 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому времени до 64,34 доллара за баррель.

Для североамериканской марки WTI главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго страны, товарные запасы нефти на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.

Однако старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отмечает, что совокупный объем запасов нефти в США находится на среднем уровне для данного времени года за последние пять лет, тогда как резервы бензина ниже этого уровня на 2%, а дистиллятов – на 6%.

Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года

При этом эксперты рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, журналисты выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Тег нефть, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы, котировки

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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