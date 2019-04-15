Цены на нефть падают после рекордных "плюсов"

В недельном разрезе рост стоимости черного золота побил рекорды с 2016 года

Фото: AFP

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов после роста по итогам прошлой недели. Инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США. По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 1,7%, WTI – на 1,3%. Обе марки завершили в плюсе шестую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:56 по киевскому времени подешевели до 71,41 доллара за баррель. На торгах в пятницу их цена составляла на закрытие 71,55 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени до 63,61 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала до 63,89 доллара за баррель.

Основным драйвером роста нефтяного рынка стало соблюдение ОПЕК договоренностей по сокращению добычи на фоне падения производства в Ливии и Венесуэле. Как стало известно на прошлой неделе из отчете Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК сократили добычу в марте на 550 тыс. б/с – до 30,1 млн б/с.

Вместе с тем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что количество действующих буровых установок в США по итогам минувшей недели увеличилось до 833. Это может стать сигналом роста добычи в США на фоне подъема цен на нефть в последние недели.

"В краткосрочной перспективе снижение котировок обусловлено увеличением числа буровых установок, а также пессимистичным прогнозом в отношении мировой экономики, – говорит старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами. – Также важным фактором является фиксирование прибыли со стороны трейдеров".

Напомним, ранее МВФ обновил прогноз по ценам на нефть. Фонд ожидает, что средние цены на нефть в 2019 году опустятся на 13% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщалось, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года. Однако теперь цены перешли к снижению – после того, как достигли максимумов с ноября-2018.

При этом эксперты рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, журналисты выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.