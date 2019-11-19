Цены на нефть перешли к падению после рекордного роста

Фото: REUTERS/Stringer

Мировые цены на нефть, которые достигли рекорда за два месяца, перешли к снижению в ожидании новостей о торговых переговорах США и Китая.

Так, к 8:31 по киевскому времени январские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures до 62,36 доллара за баррель.

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Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке до 56,95 доллара за баррель.

Напомним, ранее Министерство торговли Китая сообщило, что телефонный разговор вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином прошел "в конструктивном ключе". Стороны обсуждали вопросы первой фазы торгового соглашения. Однако позже телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Рынок "все еще очень чувствителен по отношению к рискам, связанным с торговым спором", сказал главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, которого цитирует Bloomberg. По его словам, цены на нефть останутся под давлением, пока рынок будет ждать соглашения между США и Китаем.

Кроме того опрошенные Bloomberg аналитики предположили, что запасы нефти в США за предыдущую неделю выросли на 1,5 млн баррелей. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти, что тоже приводит к снижению цен на нефть.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что в провинции Бухейра на севере Египта из-за воров, пытавшихся просверлить трубопровод и украсть нефть, произошла утечка, а потом и пожар. Подробности узнавайте из сюжета:

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