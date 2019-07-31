/ Фото: AFP

Цены на нефть поднялись выше психологической отметки: названы причины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C 2019-07-31T11:21:00+03:00 Экономика На рынок влияют два основных фактора

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США по итогам очередной недели.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 по киевскому времени подорожали до 65,03 доллара за баррель. На торгах во вторник цена составляла на закрытие 64,72 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 65 долларов за баррель 17 июля этого года.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличиласьдо 58,42 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала до 58,05 доллара за баррель.

Реклама

Читайте также: В России определили компенсацию за "грязную" нефть

Накануне из данных Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что Минэнерго сообщит о менее существенном снижении нефтяных запасов – на 2,75 млн баррелей.

Также рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где из-за конфликта Ирана с США увеличились риски для безопасного прохода судов по Ормузскому проливу. Напряженность усилилась после того, как Вашингтон ужесточил санкции против Ирана.

Мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама