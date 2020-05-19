Цены на нефть подскочили до рекорда за два месяца

Мировые цены на нефть продолжают расти, и сегодня, 19 мая, впервые с 11 марта котировки Brent превысили 35 долларов за баррель. Как объясняют аналитики, рост вызвали улучшившиеся настроения трейдеров. Они обратили внимание на постепенное открытые экономик, сигналы о повышении спроса на черное золото, а также заявления главы ОПЕК о возможном финале нефтяного кризиса.

К 8:58 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,22 доллара (0,63%), до 35,03 доллара за баррель. За предыдущие торги, 18 мая, Brent подорожала на 2,31 доллара (7,1%), до 34,81 доллара за баррель.

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Июньские фьючерсы на WTI подорожали к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) до 32,55 доллара за баррель. Но срок действия июньских контрактов истечет с завершением торгов 19 мая. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали на 0,30 доллара (0,98%) – до 31,95 доллара за баррель.

"Отложенный спрос, введенные стимулы, а также историческое сокращение добычи способствуют росту оптимизма на рынке наряду с реальным повышением спроса на нефть", – отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Источники Bloomberg утверждают, что спрос на нефть в Китае практически вернулся к докарантинным уровням. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть. Кроме того, жители Китая снова начали пользоваться автомобилями. Это приводит к реализации отложенного спроса на бензин, говорят аналитики AxiCorp.

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Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с.

При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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