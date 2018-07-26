Цены на нефть подскочили из-за нападения на танкеры Саудовской Аравии

Вчера, 11:15

Атакованы были два танкера Саудовской национальной транспортной компании

Цены на нефть подскочили из-за нападения на танкеры Саудовской Аравии

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов 26 июля на новостях о том, что Саудовская Аравия приостановила поставки через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:50 по киевскому времени подорожали до 74,67 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь выросли до 69,53 доллара за баррель.

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1532591746.9263График, данные: investing.com

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия решила приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море со стороны йеменских повстанцев.

"Королевство незамедлительно приостановит все поставки нефти, которые проходят через Баб-эль-Мандебский пролив, до тех пор, пока судоходство не станет безопасным", — заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалех.

Атакованы были два танкера Саудовской национальной транспортной компании, каждый из которых перевозил два миллиона баррелей нефти. Незначительные повреждения получил один из танкеров, в настоящее время идет его транспортировка к ближайшему саудовскому порту. Никто из экипажа судна не пострадал.

"Повреждения и разлив нефти в море могли бы привести к настоящей экологической катастрофе", — полагает аль-Фалех. Он подчеркнул, что йеменские повстанцы представляют непосредственную угрозу для мировой торговли и судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.

Как известно, из-за недавнего решения по сделке ОПЕК о постепенном наращивании добычи нефти Россия пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличила его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн

Напомним, эксперты считают, что 80 долларов за баррель – это уже спекулятивная цена на нефть. Специалисты поясняли, что длительное повышение цен на нефть обусловлено и политикой нефтедобывающих стран по ограничению добычи, но это повышает цены лишь до 50 долларов за баррель.
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Источники:

"Сегодня", Интерфакс-Украина

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