Цены на нефть подскочили из-за вакцины против коронавируса

Аналитики с осторожностью относятся к реакции рынка на хорошие новости

Мировые цены на нефть эталонных марок повышаются на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.

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Так, 21 июля к 10:14 по киевскому времени, по данным Investing, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 43,59 доллара за баррель, что на 0,31 доллара (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 0,24 доллара (0,59%) – до 41,16 доллара за баррель.

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Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. В то же время в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу, – сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

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Хотя первые результаты испытаний вакцины несомненно являются "хорошей новостью, ученые заявляют, что слишком рано точно говорить, достаточно ли ее для защиты", отмечает аналитик Think Markets Фавад Разакзада. Он также подчеркнул, что "в последние несколько недель нефтяные цены были на редкость спокойны, что может говорить о вероятности резкого движения в ближайшем времени".

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Между тем лидеры стран Евросоюза после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы, объявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

При этом эксперты все еще опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений.

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