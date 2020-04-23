Цены на нефть подскочили из-за заявления Трампа

Цены на нефть стремительно растут после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 по киевскому времени составила 22,52 доллара за баррель, что на 10,55% (2,15 доллара) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 11,97% (1,65) – до 15,43 доллара за баррель.

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Но, как отмечает главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон, опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти. Например, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.

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Напомним, также Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщил The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.

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Как сообщалось, коллапс рынка, начавшийся 20 апреля с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился 21 апреля на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции. Однако к вечеру 22 апреля ситуация на рынке начала выравниваться.

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