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Цены на нефть покатились вниз: коронавирус пугает инвесторов

26 марта, 09:32

Ксения Капустинская

Стоимость барреля Brent опустилась ниже 27 долларов

Котировки нефти вновь снижаются из-за беспокойства инвесторов по поводу сокращения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса. Эти настроения свели на нет оптимизм, связанный с принятием в США пакета помощи экономике почти на 2 трлн долларов, говорят аналитики.

Так, к 9:20 по киевскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,55 доллара (2,01%) до 26,84 доллара за баррель. За среду Brent подорожала на 0,24 доллара (0,9%), до 27,39 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,74 доллара (3,02%) – до 23,75 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,48 доллара (2%), до 24,49 доллара за баррель.

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По словам старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, нефтяной рынок "пытается сбалансировать влияние исторического падения спроса" в связи с COVID-19.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 млн баррелей, увеличившись девятую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей.

Напомним, сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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нефть цена на нефть Brent WTI баррель фьючерсы

Источники: Сегодня , Интерфакс

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