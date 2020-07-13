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Цены на нефть ползут вниз: аналитики назвали причины

13 июля, 10:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На рынке черного золота преобладают подавленные настроения

Цены на нефть эталонных марок снижаются на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), запланированного на 15 июля. Кроме того, на рынок оказывает влияние рост заболеваемости коронавирусной инфекциейв мире.

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Так, 13 июля к 09:45 по киевскому времени, по данным Investing, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 42,91 доллара за баррель, что на 0,33 доллара (0,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,34 доллара (0,84%) – до 40,21 доллара за баррель.

По итогам минувшей недели нефть WTI подешевела на 0,3%, в то время как Brent прибавила в цене 1%, свидетельствуют данные Dow Jones.

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"Рекордно высокий уровень запасов в США и вторая волна [коронавируса] в мире способствовали предположениям, что ОПЕК+ может на этой неделе принять неожиданное решение о продлении сокращений на 9,7 млн б/с на следующий месяц, но мы считаем, что это маловероятно, учитывая, что цены выросли почти вдвое по сравнению с низким уровнем, зафиксированным в апреле", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

На фоне признаков восстановления экономики источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщают о низкой вероятности продления текущих сокращений. Это означает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

В то же время количество новых случаев заражения коронавирусом в США в течение четырех дней превышало 60 тыс., а по итогам 12 июля зафиксирована рекордная заражаемость COVID-19. Бразилия, Индия и ЮАР также отмечают увеличение прироста новых случаев.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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нефть ОПЕК цена на нефть Brent WTI фьючерсы

Источники: Сегодня , Интерфакс

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