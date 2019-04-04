Цены на нефть пошли вниз после рекордов
На рынок черного золота "надавили" новости из США
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на фоне публикации данных министерства энергетики США о резком росте товарных запасов нефти в стране. Падение цен происходит после того, как Brent приблизилась к новому максимуму с ноября.
Так, июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:51 по киевскому времени подешевели до 68,97 доллара за баррель. В предыдущий день их цена опустилась до 69,31 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до 62,23 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии их цена завершила день на отметке 62,46 доллара.
В начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года.
Как прогнозирует аналитик Energy Aspects Рикардо Фабиани, дефицит нефти на мировом рынке в текущем квартале составит 1,1 млн баррелей в сутки, а в третьем квартале 2019 года – увеличится до 2 млн б/с после переизбытка в размере 200 тыс. б/с по итогам первых трех месяцев этого года, сообщает Dow Jones.
Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 7,24 млн баррелей и достигли 449,52 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали сокращение на 500 тыс. баррелей. Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 201 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый рекорд – 12,2 млн б/с. Импорт нефти повысился на 223 тыс. б/с, до 6,76 млн б/с, экспорт снизился на 163 тыс. б/с, до 2,72 млн б/с.
Напомним, Эксперты также рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:
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