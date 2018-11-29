Цены на нефть пробили годовое "дно"

Сегодня, 12:12

Стоимость фьючерсов на сорт WTI побила рекорд дешевизны с октября 2017 года

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Цены на нефть перешли к снижению на торгах 29 ноября. Стоимость WTI опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с октября 2017 года.

Так, фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 12:01 по киевскому времени составил 49,8 доллара за баррель.

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Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила 58,13 доллара за баррель.

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Накануне, 28 ноября, нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 1,5% после публикации данных Управления энергетической информации о росте коммерческих запасов нефти в США на 3,6 млн баррелей при прогнозном росте на 0,3 млн баррелей.

В целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. 

Ранее Fitch Solutions понизило прогноз цены нефти Brent на 2019 год. Теперь агентство ожидает, что североморская нефть будет стоить в среднем 75 долларов за баррель в следующем году, а не 81 за баррель, как ожидалось в начале ноября. Прогноз Fitch Solutions для WTI был ухудшен с 75 до 69 долларов за баррель.

Украинские эксперты также предупреждали: обострение на Азове может ускорить обвал цен на нефть.
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"Сегодня"

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