Цены на нефть пробили минимум за два года

Цена нефти марки Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года после того, как накануне побила антирекорд за год.

Так, майские фьючерсы на Brent к 11:10 по киевскому времени торговались на уровне 49,93 доллара за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов. К 13:10 котировки немного поднялись, до 50,41 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 3,27% – до 45,55 доллара за баррель.

Оба сорта снижаются в цене шестые торгов подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

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В тренде В Украине заметно подорожал евро, а доллар дешевеет

Напомним, ранее сообщалось, что стремительноераспространение коронавируса ударило по мировым финансовым рынкам. Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 27 февраля, закончились падением основных индексов до уровня кризиса 2008 года.

Пока что COVID-19 не зафиксирован в Украине, но вирус подошел вплотную к нашим границам, а заразившиеся уже были выявлены в соседних странах и государствах, где проживают большие общины украинцев. При этом Украина пообещала не закрывать границы:

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