Цены на нефть пробили новое "дно": обновлен минимум за 18 лет

Мировые рынки, пережив бурный подъем на прошлой неделе, начали 30 марта новым снижением: упали к 20-23 долларов за баррель цены на нефть, дешевеют акции в Азии и фьючерсы на американские фондовые индексы.

Так, нефть марки Brent падала в ходе сессии в понедельник более чем на 6% до 23,03 доллара. Впрочем, к 9:00 по киевскому времени майские фьючерсы на Brent составили уже 26,9 доллара за баррель.

А американская WTI в один из моментов, подешевев на 6%, впервые с 2002 года пробила вниз отметку 20 доллара за баррель и находилась вблизи рекордных за 18 лет уровней. К 9:00 по Киеву котировки вновь поднялись до 20,8 доллара за баррель.

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Аналитики отмечают, что нефть дешевеет на фоне все новых карантинных мер из-за коронавируса, а также первых макроэкономических данных, свидетельствующих о беспрецедентной глубине спада мировой экономики.

"Мы только начинаем получать данные о том, насколько сильный удар вирус нанес по экономике", – сказал FT стратег State Street Global Markets Марвин Ло.

Напомним, мировые аналитические компании и экономические эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис.

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