Цены на нефть растут вторую неделю подряд: аналитики назвали причины

Цены на нефть эталонных марок остаются стабильными в ходе азиатских торгов в пятницу, 23 августа. Рынок готовится завершить ростом вторую неделю подряд на фоне снижения опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центробанков мира.
С начала недели Brent и WTI подорожали примерно на 1%.
Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по киевскому времени подорожали до 60,18 доллара за баррель. На торгах в четверг, 22 августа, их цена понизилась на закрытие до 59,92 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) составила 55,35 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась до 55,35 доллара за баррель.
Главным событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет мероприятие в Джексон-Хоуле, где соберутся представители крупнейших центробанков мира. Рынок в целом настроен на продолжение курса на снижение базовой процентной ставки в США. Такая мера может потребоваться для поддержки экономики на фоне торговой войны с Китаем.
Между тем на прошлой неделе от представителей США и КНР не было резких заявлений по торговым вопросам, и рынок расценивает это как позитивный фактор.
"Торговый оптимизм и повсеместное смягчение денежно-кредитной политики поддерживают цены на нефть", – говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз. По его словам, другими факторами восстановления цен стали риски перебоев поставок и выполнение странами ОПЕК своих обязательств по соглашению об ограничении нефтедобычи.
Аналитики банка UBS AG ожидают восстановления цен на нефть марки Brent до 65 долларов за баррель в течение последующих трех месяцев благодаря сокращению запасов топлива в мире. Однако в ближайшие шесть месяцев цена этой марки опустится до 62 долларов за баррель, в 12-месячной перспективе – до 60 долларов за баррель из-за торговых рисков.
Также ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.
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