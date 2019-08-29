Цены на нефть развернулись вниз: названа причина

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Эталонные сорта черного золота дешевеют 29 августа после повышения цен на нефть по итогам предыдущей сессии. Сдерживающим фактором для рынка стало то, что добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до очередного рекорда.

Так, стоимость ноябрьский фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по киевскому времени составила 59,62 доллара за баррель, опустившись ниже психологической отметки в 60 долларов. По итогам торгов 28 августа цена этих контрактов составила 60,49 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) сегодня подешевел на до 55,59 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене до 55,78 доллара за баррель.

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Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей – до минимального уровня с октября 2018 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали менее существенного снижения – на 4,7 млн баррелей.

Впрочем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) – до 12,5 млн баррелей в сутки - максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.

Снижение запасов нефти в США показывает, что агрессивное сокращение добычи странами ОПЕК+ оказывает влияние на мировой рынок, отмечают эксперты. Тем не менее, цены на нефть завершают август снижением, поскольку трейдеры не видят шансов на быстрое завершение торгового спора США и Китая, что негативно сказывается на прогнозах по поводу спроса.

"Продолжающиеся торговые споры продолжат оказывать понижательное давление на нефтяной рынок, что будет ограничивать подъем цен", – приводит Bloomberg слова аналитика по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. в Сеуле Ким Кванграэ.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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Новости "Сегодня" ранее сообщали о том, что в Канаде в воду попали десятки тонн нефти, которая загрязнила реку Вошаут. Эта река питает крупный город Эдмонтон. Подробности смотрите в видеосюжете:

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