Цены на нефть резко подскочили после снижения

Рынок поддержали новости из США и ожидания по объемам добычи черного золота

Фото: unsplash.com / lewis pratt.

Цены на нефть резко подскочили после снижения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/939/c24/5c5939c24db67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/939/c24/5c5939c24db67.jpg 2019-02-27T13:13:32+02:00 Экономика Рынок поддержали новости из США и ожидания по объемам добычи черного золота

Нефтяной рынок возобновил подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США. Котировки по Brent превысили отметку в 66 долларов за баррель, WTI – 56 долларов.

Так, цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась к 13:06 по киевскому времени до 66,09 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась до 56,32 доллара за баррель.

В начале недели цены на нефть резко упали из-за заявлений президента США Дональда Трампа. Однако уже во вторник рынок демонстрировал сдержанные изменения.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 22 февраля, сократились на 4,2 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 3,8 млн баррелей, но запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей.

Эксперты, опрошенные Informa Economics, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.

Рынок также поддерживают ожидания, что страны ОПЕК+ продолжат ограничивать нефтедобычу. По данным The Wall Street Journal, на встрече в апреле представители ОПЕК+ продлят действующее соглашение, чтобы поддержать рост цен.

При этом ранее ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Цены на нефть резко подскочили после снижения". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.