Цены на нефть рухнули до минимума за год

Вчера, 11:37

Черное золото дешевеет на фоне пессимистичных ожиданий инвесторов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Цены на нефть опустились к минимумам за 2018 год – ниже 62 долларов за баррель Brent. Инвесторы опасаются, что на рынке черного золота возникнет избыток сырья. 

Как свидетельствуют данные торгов, 23 ноября, по состоянию на 11:32 по киевскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent снизились до 61,89 доллара за баррель.

Ранее котировки падали до 61,52 доллара – минимального значения с декабря 2017 года.

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Фьючерсы на североамериканскую смесь WTI опустились до 53,22 доллара за баррель, приблизившись к минимуму с октября 2017 года.

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Напомним, в целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. Страны ОПЕК при этом не смогли договориться об ограничении добычи нефти в 2019 году.

Российские власти на этом фоне ухудшили "нефтяные" прогнозы. В Кремле ожидают, что цены на нефть в долгосрочной перспективе снизятся примерно до 50 долларов.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, почему штормит мировой рынок нефти и что будет с ценами
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Источник:

"Сегодня"

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