Цены на нефть рухнули на семимесячное "дно"

Сегодня, 14:11

По рынку черного золота ударили результаты переговоров стран-экспортеров

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Цены на эталонные марки нефти ускорили падение на торгах. Котировки снижаются после встречи комитета ОПЕК в Абу-Даби. На встрече стороны не договорились, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в новом году.

Так, во вторник, 13 ноября, к 14:00 по киевскому времени цена североморской марки Brent достигла 68,83 доллара за баррель. Ранее сегодня котировки опускались и до 68,71 доллара. В целом Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 10 апреля 2018 года, достигнув семимесячного "дна".

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Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали  до 58,73 доллара за баррель.

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Напомним, падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудил возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году, однако так ни до чего и не договорился.

При этом обвал цен на нефть ударил по курсу российского рубля, который опустился к доллару до минимума за три с половиной недели.
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Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

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