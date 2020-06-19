Цены на нефть рванули вверх из-за решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть активно растут после нескольких дней снижения. Оптимизм трейдеров усилился в ожидании постепенного восстановления баланса спроса и предложения.

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Так, 19 июня к 10:09 по киевскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 42,09 доллара за баррель, что на 0,58 доллара (1,4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,58 доллара (1,49%) – до 39,42 доллара за баррель.

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Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания 18 июня подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках действующей сделки. Также комитет принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства. Речь идет, в частности, об Ираке и Казахстане.

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"Ирак и Казахстан обязались компенсировать не исполненные обязательства по ограничению добычи, и это отличная новость, которая показывает, что страны ОПЕК+ привержены совместной работе", – отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Теперь, когда Саудовская Аравия и Россия убедили Ирак и Казахстан снизить добычу больше, чем требует сделка, мы увидим, как ее общее исполнение достигнет 100% в ближайшие несколько недель", – цитирует эксперта MarketWatch.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн барр./сут. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

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Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% – превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК – на 92%, то есть на 0,29 млн б/с.

При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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