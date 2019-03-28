Цены на нефть стремительно падают
На рынок влияет целый ряд весомых факторов; не все из них снижают стоимость черного золота
Мировые цены на нефть снизились в четверг, 28 марта. Черное золото дешевеет вторую сессию кряду после того, как данные указали на неожиданный рост запасов в США.
Так, цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:49 по киевскому времени упала до 66,96 доллара за баррель. По итогам торгов накануне Brent подешевела до 67,83 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до 59,09 доллара за баррель. Накануне WTI упала до 59,41 доллара за баррель.
Давление на цены оказал рост запасов в США. Они выросли на 2,8 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщило Управление энергетической информации (EIA), в то время как аналитики ожидали снижения на 1,2 миллиона баррелей.
Как отмечает Dow Jones, негативно сказывается на ценах и перспектива ослабления роста мировой экономики. Ранее на этом же фоне ОЭСР ухудшила прогноз роста глобальной экономики.
Однако аналитики подчеркивают: усилия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, продолжают поддерживать рынки. Так, с начала первого квартала 2019 года нефть подорожала более чем на 30%, поскольку страны ОПЕК+ исполнили обещание ограничить поставки на мировой рынок, а санкции США снизили экспорт Ирана и Венесуэлы.
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