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Цены на нефть стремительно падают

Сегодня, 09:58

На рынок влияет целый ряд весомых факторов; не все из них снижают стоимость черного золота

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Цены на нефть стремительно падают //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c7d/ffb/5c9c7dffbebc4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c7d/ffb/5c9c7dffbebc4.jpg Экономика На рынок влияет целый ряд весомых факторов; не все из них снижают стоимость черного золота

Мировые цены на нефть снизились в четверг, 28 марта. Черное золото дешевеет вторую сессию кряду после того, как данные указали на неожиданный рост запасов в США.

Так, цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:49 по киевскому времени упала до 66,96 доллара за баррель. По итогам торгов накануне Brent подешевела до 67,83 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до 59,09 доллара за баррель. Накануне WTI упала до 59,41 доллара за баррель.

Давление на цены оказал рост запасов в США. Они выросли на 2,8 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщило Управление энергетической информации (EIA), в то время как аналитики ожидали снижения на 1,2 миллиона баррелей.

Как отмечает Dow Jones, негативно сказывается на ценах и перспектива ослабления роста мировой экономики. Ранее на этом же фоне ОЭСР ухудшила прогноз роста глобальной экономики.

Однако аналитики подчеркивают: усилия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, продолжают поддерживать рынки. Так,  с начала первого квартала 2019 года нефть подорожала более чем на 30%, поскольку страны ОПЕК+ исполнили обещание ограничить поставки на мировой рынок, а санкции США снизили экспорт Ирана и Венесуэлы. 

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Тег нефть, ОПЕК, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть

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Источники:

Reuters , Интерфакс-Украина

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