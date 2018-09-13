Цены на нефть упали после рекордного роста

Цены на нефть в ходе торгов в четверг, 13 сентября, снижаются с максимальных отметок за четыре года – 12 сентября стоимость барреля Brent повышалась до 80 долларов.

По состоянию на 12:20 ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел до 79,09 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени до 69,85 доллара за баррель.

Трейдеры полагают, что ОПЕК нарастит добычу нефти, чтобы восполнить ожидаемое сокращение экспорта из Ирана. Кроме того, рынок ждет встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире.

Как отмечают аналитики, цены на нефть растут сразу из-за нескольких важных факторов, влияющих на ситуацию на рынке:

рисков для нефтедобычи в Ливии;

долгосрочных опасений относительно резких сокращения поставок из Ирана из-за санкций США;

новостей об усилении урагана Флоренс, который приближается к берегам США .

Напомним, ранее в России настроились на обвал стоимости нефти. Первый зампред российского Внешэкономбанка Андрей Клепач объявил, что, по их прогнозам, в конце 2018 – начале 2019 года мировые цены на нефть могут снизиться до 55-60 долларов за баррель.