Цены на нефть упали после рекордного роста

Сегодня, 12:39

Стоимость барреля эталонной марки Brent опустилась ниже 80 долларов

Фото: AFP
Фото: AFP

Цены на нефть в ходе торгов в четверг, 13 сентября, снижаются с максимальных отметок за четыре года – 12 сентября стоимость барреля Brent повышалась до 80 долларов.

По состоянию на 12:20 ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел до 79,09 доллара за баррель.

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Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени до 69,85 доллара за баррель.

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Трейдеры полагают, что ОПЕК нарастит добычу нефти, чтобы восполнить ожидаемое сокращение экспорта из Ирана. Кроме того, рынок ждет встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире.

Как отмечают аналитики, цены на нефть растут сразу из-за нескольких важных факторов, влияющих на ситуацию на рынке:

  • рисков для нефтедобычи в Ливии;
  • долгосрочных опасений относительно резких сокращения поставок из Ирана из-за санкций США;
  • новостей об усилении урагана Флоренс, который приближается к берегам США.

Напомним, ранее в России настроились на обвал стоимости нефти. Первый зампред российского Внешэкономбанка Андрей Клепач объявил, что, по их прогнозам, в конце 2018 – начале 2019 года мировые цены на нефть могут снизиться до 55-60 долларов за баррель.
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Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

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