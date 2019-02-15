Цены на нефть ускорили рост
С начала недели Brent подорожала на 5,5%, WTI – на 4,9% на фоне сообщений о дальнейшем сокращении добычи нефти в странах ОПЕК
Рынок нефти завершает неделю активным ростом на фоне сообщений о дальнейшем сокращении добычи в странах, входящих в Организацию экспортеров нефти (ОПЕК).
На лондонской бирже ICE Futures цена апрельских фьючерсов на Brent к 17:47 выросла на 97 центов (1,5%) – до 65,54 доллара за баррель.
При этом на торгах Нью-йоркской товарной биржи стоимость фьючерса на WTI на март поднялась на 87 центов (1,6%) – до 55,28 доллара за баррель.
С начала недели Brent подорожала на 5,5%, WTI – на 4,9%.
Сегодня утром, 15 февраля, стоимость нефти эталонных марок пошла вверх. На лондонской бирже ICE Futures цена апрельских фьючерсов на Brent выросла на 16 центов (0,25%) – до 64,73 доллара за баррель, обновив свой максимум с ноября. При этом на торгах Нью-йоркской товарной биржи фьючерсы на WTI на март подешевели на 3 центра (0,06%) и составляли 54,38 доллара за баррель.
В докладе ОПЕК от 13 февраля говорится, чтомировой спрос на нефть в 2019 году вырастет на 1,24 млн баррелей в сутки и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки. Это ниже оценки предыдущего месяца на 0,05 млн баррелей.
Ранее в ОПЕК сообщили, что в январе страны-члены организации снизили суточную добычу нефти на рекордные 797 тыс. баррелей, до 30,8 млн баррелей.
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