Цены на нефть ускорили рост

С начала недели Brent подорожала на 5,5%, WTI – на 4,9% на фоне сообщений о дальнейшем сокращении добычи нефти в странах ОПЕК

Фото: AFP

Цены на нефть ускорили рост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/407/1de/5c54071defae7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/407/1de/5c54071defae7.jpg 2019-02-15T18:57:00+02:00 Экономика С начала недели Brent подорожала на 5,5%, WTI – на 4,9% на фоне сообщений о дальнейшем сокращении добычи нефти в странах ОПЕК

Рынок нефти завершает неделю активным ростом на фоне сообщений о дальнейшем сокращении добычи в странах, входящих в Организацию экспортеров нефти (ОПЕК).

На лондонской бирже ICE Futures цена апрельских фьючерсов на Brent к 17:47 выросла на 97 центов (1,5%) – до 65,54 доллара за баррель.

При этом на торгах Нью-йоркской товарной биржи стоимость фьючерса на WTI на март поднялась на 87 центов (1,6%) – до 55,28 доллара за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 5,5%, WTI – на 4,9%.

Сегодня утром, 15 февраля, стоимость нефти эталонных марок пошла вверх. На лондонской бирже ICE Futures цена апрельских фьючерсов на Brent выросла на 16 центов (0,25%) – до 64,73 доллара за баррель, обновив свой максимум с ноября. При этом на торгах Нью-йоркской товарной биржи фьючерсы на WTI на март подешевели на 3 центра (0,06%) и составляли 54,38 доллара за баррель.

В докладе ОПЕК от 13 февраля говорится, чтомировой спрос на нефть в 2019 году вырастет на 1,24 млн баррелей в сутки и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки. Это ниже оценки предыдущего месяца на 0,05 млн баррелей.

Ранее в ОПЕК сообщили, что в январе страны-члены организации снизили суточную добычу нефти на рекордные 797 тыс. баррелей, до 30,8 млн баррелей.

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