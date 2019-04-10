Цены на нефть устремились к 71 доллару за баррель

Пока черное золото дорожает, рынок ждет новостей из Соединенных Штатов

Фото: REUTERS/Aly Song.

Цены на нефть устремились к 71 доллару за баррель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d99/25d/5cad9925dbf3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d99/25d/5cad9925dbf3d.jpg 2019-04-10T10:22:19+03:00 Экономика Пока черное золото дорожает, рынок ждет новостей из Соединенных Штатов

Цены на нефть эталонных марок перешли к слабому росту после снижения по итогам предыдущих торгов и находятся близко к максимальным уровням за последние пять месяцев.

Так, июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 по киевскому времени подорожали до 70,79 доллара за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на закрытие до 70,61 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до 64,27 доллара за баррель. С начала 2019 года WTI подорожала более чем на 40%, тем не менее, котировки находятся примерно на 16% ниже многолетнего пика, достигнутого в октябре 2018 года, отмечает Dow Jones.

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Сегодня, 10 апреля, инвесторы ждут публикации данных об изменении товарных запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, ожидаются публикации ежемесячных обзоров ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Американский институт нефти (API) во вторник, 9 апреля, сообщил о снижении запасов нефти на прошлой неделе на 4,09 млн баррелей. При этом резервы бензина сократились на 7,08 млн баррелей и дистиллятов – на 2,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Министерство энергетики США опубликует официальные данные в среду. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года.

Эксперты ранее рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.