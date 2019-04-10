Цены на нефть устремились к 71 доллару за баррель
Пока черное золото дорожает, рынок ждет новостей из Соединенных Штатов
Цены на нефть эталонных марок перешли к слабому росту после снижения по итогам предыдущих торгов и находятся близко к максимальным уровням за последние пять месяцев.
Так, июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 по киевскому времени подорожали до 70,79 доллара за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на закрытие до 70,61 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до 64,27 доллара за баррель. С начала 2019 года WTI подорожала более чем на 40%, тем не менее, котировки находятся примерно на 16% ниже многолетнего пика, достигнутого в октябре 2018 года, отмечает Dow Jones.
Сегодня, 10 апреля, инвесторы ждут публикации данных об изменении товарных запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, ожидаются публикации ежемесячных обзоров ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).
Американский институт нефти (API) во вторник, 9 апреля, сообщил о снижении запасов нефти на прошлой неделе на 4,09 млн баррелей. При этом резервы бензина сократились на 7,08 млн баррелей и дистиллятов – на 2,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Министерство энергетики США опубликует официальные данные в среду. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2 млн баррелей.
Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года.
Эксперты ранее рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:
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