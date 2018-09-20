Цены на нефть устремились к психологической отметке

Цены на нефть в ходе торгов 20 сентября растут. Сорт WTI обновил максимум более чем за два месяца, а Brent снова приближается к 80 долларам за баррель.

Так, ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 по киевскому времени подорожал до 79,66 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени до 71,24 доллара за баррель. Ранее сегодня стоимость барреля WTI достигала 71,3 доллара.

Трейдеры реагируют на пятое подряд снижение запасов в США и оценивают потенциал сокращения иранского экспорта нефти из-за санкций США. Согласно официальным данным американского Vинистерства энергетики, резервы нефти упали на 2,057 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 сентября. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3 млн баррелей. Однако Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов, и инвесторы были рады любому снижению в официальных данных.

Кроме того, рынок ждет встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире, на которой ряд представителей ОПЕК обещали скорректировать прогнозы.

Между тем Тарик Захир из Tyche Capital Advisors призывает участников рынка не забывать о растущей доходности US Treasuries и предстоящем повышении процентных ставок, поскольку эти факторы могут ослабить спрос на нефть. Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3% и подобралась к максимуму за семь лет.

"Если этот подъем продолжится в сочетании с торговой войной, мы можем увидеть падение на рынках акций наряду с замедлением мирового роста, особенно если торговая война выйдет на новый уровень. Даже с учетом того, что рынок, как ожидается, будет получать меньше иранских баррелей, глобальная макрокартина к концу года может ослабить спрос на нефть", – считает Захир.

Ранее западные СМИ сообщали, что Саудовской Аравии нужны цены на нефть в коридоре 70-80 долларов за баррель, чтобы увеличить прибыль, не задевая при этом интересов США. Поэтому Эр-Рияд, по данным источников, намерен удерживать нефтяные котировки в этом коридоре, ведь стране нужны деньги для финансирования ряда крупных проектов.

Напомним, нефтяные котировки стабилизировались в 2017 году после начала действия соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, которое позволило уменьшить предложение на рынке. Весной 2018 года волатильность повысилась после заявления Трампа о введении санкций против Ирана – третьего производителя нефти в ОПЕК.