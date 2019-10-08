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Цены на нефть устремились в гору: названа причина

8 октября, 09:50

Участники рынка все еще проявляют осторожность, отмечают аналитики

Фото: unsplash.com / lewis pratt

Фото: unsplash.com / lewis pratt

Котировки нефти растут после рекордного снижения по итогам прошлой недели. Причиной роста стали надежды инвесторов на прогресс в торговых переговорах США и Китая, которые начнутся 10 октября после нескольких месяцев перерыва.

Так, к 9:31 по киевскому времени декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до 58,84 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали до 53,20 доллара за баррель.

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Как сообщалось, в ходе встреч с представителями США в Пекине за последние недели китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с Вашингтоном. В частности, КНР не намерена затрагивать темы реформирования промышленной политики и государственных субсидий – два ключевых вопроса, на решении которых настаивала администрация американского президента Дональда Трампа. В результате это может повысить спрос на черное золото.

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА). По словам аналитиков Commmerzbank, участники рынка проявляют осторожность после публикации ряда слабых статистических данных, которые могут отрицательно сказаться на перспективах спроса на нефть в 2020 году и потребуют от ОПЕК еще больше сократить объемы добычи.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в Бразилии произошла экологическая катастрофа. Нефть покрыла берега 46 городов:

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нефть ОПЕК цена на нефть Brent WTI фьючерсы МЭА котировки

Источники: Сегодня , Интерфакс

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