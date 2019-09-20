Цены на нефть вышли на рекордный рост

Так быстро стоимость черного золота не повышалась с января

/ Фото: AFP

Нефтяной рынок продолжает расти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и готовится завершить неделю максимальным подъемом с января. Инвесторы опасаются нехватки черного золота на мировом рынке. С начала недели Brent подорожала на 7,7%, WTI – на 6,6%.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 по киевскому времени подорожали до 64,86 доллара за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до 58,73 доллара за баррель.

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Напомним, для нефтяного рынка главной новостью этой недели стали атаки дронов и крылатых ракет на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. В результате добыча нефти в стране сократилась наполовину, и пока непонятно, как быстро ее удастся восстановить.

"Реальное долгосрочное влияние инцидента в Саудовской Аравии пока сложно оценить, потому что страна, скорее всего, будет преуменьшать любые возможные проблемы", – говорит аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш.

США и Саудовская Аравия ранее заявили о причастности Ирана к атакам, однако не стали напрямую утверждать, что беспилотники и ракеты запускались именно с территории Ирана. В свою очередь МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне".

Кроме того йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на НПЗ и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии, а также анонсировали новые атаки:

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