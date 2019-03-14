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Цены на нефть взлетели до максимума с начала года

Сегодня, 09:54

Стоимость черного золота растет на фоне новостей из США и Великобритании

Фото: Pixabay
Цены на нефть взлетели до максимума с начала года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3aa/59a/5c73aa59aa058.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3aa/59a/5c73aa59aa058.jpg Экономика Стоимость черного золота растет на фоне новостей из США и Великобритании

Цены на нефть эталонных марок повышаются четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца. Рост происходит на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае к 9:47 по киевскому времени выросли в цене до 67,78 доллара за баррель. Это самый высокий уровень с начала 2019 года. По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась до 67,55 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла к этому времени до 58,42 доллара за баррель. WTI по итогам прошлой сессии подорожала до 58,26 доллара за баррель.

Кроме того, положительное отношение к риску на всех рынках поддерживают новости из Великобритании. Накануне, 13 марта, британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь сегодня, 14 марта, состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Участники нефтяного рынка рассчитывают, что задержка Brexit приведет к менее пагубным последствиям для мировой экономики.

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Тег нефть, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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