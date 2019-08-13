Цены на нефть закрепились на семимесячном "дне"

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Цены на нефть проседают из-за торговой войны Китая и США. Кроме того, пессимизма рынку добавили ожидания снижения спроса на черное золото. Так, котировки эталонных сортов снижаются во вторник, 13 августа.При этом аналитики пока не ожидают ни существенного роста, ни заметного снижения цен на нефть.

"Цены на нефть, снизившиеся примерно на 15% за последний месяц и достигнувшие семимесячных минимумов на прошлой неделе, стабилизировались, хотя и временно", – говорится в обзоре аналитиков Tradition Energy.

К 10:11 по киевскому времени октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели до 58,23 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до 54,64 доллара за баррель.

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"Трейдеры пытаются противопоставить сигналы ослабления спроса ожиданиям сокращения поставок нефти на мировой рынок в условиях сокращения добычи странами ОПЕК+, а также снижения добычи и экспорта Ираном и Венесуэлой", – цитирует экспертов MarketWatch.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей – повышение стало первым за восемь недель.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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