Цены на овощи для борща росли в 25 раз быстрее инфляции: итоги апреля

Апрельские цены на овощи изучил Алексей Дорошенко

Фото: Невідома Україна / Facebook.

Овощи "борщевого набора" в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом – с 70 грн до 87,3 грн, а потребительская инфляция в прошлом месяце составила 1%. Таким образом, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.

Об этом 23 мая написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперт указал, как повысились цены на каждый из продуктов за месяц:

капуста (кг): март – 17,3 грн, апрель – 24,8 грн (+43%);

лук (кг): март – 18,5 грн, апрель – 24 грн (+30%);

свекла (кг): апрель – 12,6 грн, апрель – 14,7 грн (+17%);

морковь (кг): март – 11,4 грн, апрель – 13,1 грн (+15%);

картофель (кг): март – 10,2 грн, апрель – 10,7 грн (+5%)

Дорошенко также отметил, что за последний год овощи для борща подорожали на 76,7% – с 49,4 грн в апреле 2018-го до 87,3 грн в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что в Украине растут цены на овощи старого урожая – отечественного "борщевого набора" уже не хватает для покрытия спроса: в апреле импорт таких овощей увеличился почти в два раза, а за год – в пять раз.

При этом эксперты полагают, что "борщевой набор" может подешеветь в 15 раз, но для этого должны реализоваться определенные условия. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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