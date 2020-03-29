Цены на овощи и фрукты идут на рекорд: аналитики объяснили подорожание

Паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах. Впрочем, дело не только во всеукраинском карантине. Например, правительство Турции существенно ограничило доступ в страну иностранных перевозчиков. И это сказалось на ценах некоторых овощей и фруктов на рынке Украины, сообщает "Инфо-Шувар".

При этом украинские трейдеры уверены: главный рост цен еще впереди.

"Доставка из Турции – проблемный вопрос сегодня, вместе с падением курса гривни это влияет на цены. По таким позициям как лимон и другие цитрусовые уже на следующей неделе цены могут существенно вырасти. По помидору вообще возможна установка многолетнего ценового рекорда", – говорят трейдеры оптового рынка "Шувар".

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Согласно данным департамента аналитики ОРСП "Шувар", к 25 марта оптовые цены на лимон в Украине достигали беспрецедентных показателей 80-85 грн/кг. Кроме упомянутых факторов на цены влияет чрезвычайный спрос: украинцы во время карантина стараются больше употреблять лимонов для повышения иммунитета.

Цены на помидоры только начали расти – до 38-40 грн/кг. Примерно на столько же подорожали турецкие мандарины.

"Турция является главным поставщиком тепличных овощей и цитрусовых в Украине. По тепличным огурцам нам сегодня удается закрыть внутреннюю потребность собственной продукцией – на рынки массово вышли мелкие производители с юга и Закарпатья. А помидоры украинские теплицы начнут собирать ближе к середине апреля. Ближайшие две недели цены в Украине будут зависеть от возможности поставок из Турции, из этой страны мы завозим 95% всех импортных томатов. Также из Турции мы импортируем более 90% всех лимонов", – говорит руководитель департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также узнали, что в Украине дорожает борщевой набор. Подробнее – в нашем сюжете:

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