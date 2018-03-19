Цены на пекинскую капусту в Украине резко упали

Сегодня, 15:01

Овощ за неделю потерял почти половину стоимости

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В то время, как в Украине подскочили цены на борщ, продавцы пекинской капусты в Украине столкнулись со снижением ее стоимости вместо ожидаемого роста. Тренд спровоцирован увеличением поставок капусты из Польши. Еще месяц назад, цены на пекинскую капусту в Украине украинском рынке росли под влиянием активного экспорта в Беларусь,передает "Инфо-Шувар".

С начала февраля и до середины марта "пекинка" в Украине подорожала почти в два раза, до 15 грн/кг. Впрочем, уже во второй декаде марта Украина начала импортировать пекинскую капусту и цены начали проседать.

По итогам только на прошлой неделе на оптовых рынках страны продукция подешевела на 30-40%.

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По состоянию на 19 марта, на оптовом рынке "Шувар" группой "Пекика" предлагается по 10-11 грн/кг. На рынке "Столичный" в Киеве капуста стоит 12-14 грн/кг.

Напомним, в 2017 году пекинская капуста резко подорожала именно в середине марта. Максимальных показателей в 30-35 грн/кг цены достигли в середине апреля. Тогда причиной повышения цен стало сезонное сокращение предложения "пекинки", поскольку ее запасы в украинских хозяйствах были истощены.
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