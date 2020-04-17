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Цены на продукты несколько снизились: в Нацбанке назвали причины

17 апреля, 14:49

Виктория Подолянец

Падение цен на продукты питания объясняется несколькими причинами

В Украине, где опять обещают закрыть продуктовые рынки, за неделю, с 10 по 16 апреля, цены на продукты питания несколько снизились. Причиной их падения в Национальном банке Украины (НБУ) называют спад ажиотажа, адаптацию к новым условиям карантина и укрепление гривни. Такую информацию опубликовали в еженедельном отчете НБУ.

Так, в НБУ отмечают снижение цен на большинство видов овощей и на некоторые фрукты. Также подешевели крупы (гречка).

"Подешевели гречка, рис и мука, что может отражать спад ажиотажного спроса. Цены на лимоны также снизились, что отражает укрепление гривни и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели. Вторую неделю подряд продолжалось снижение цены на овощи борщового набора", – говорится в отчете НБУ.

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В то же время отмечается рост цен на отдельные фрукты (яблоки) по причине уменьшения предложения со стороны украинских поставщиков на фоне карантинных ограничений.

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Спрос на товары личной гигиены остается высоким, но цены на отдельные товары снизились из-за укрепления гривни.

Подробнее о том, как менялись цены в стране в начале карантина и чего ждать от них в будущем, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Грядет подорожание: как к лету изменятся цены на продукты".

О том, что после заметного подорожания продуктов в начале карантина стоимость основных товаров в Украине вернулась к нормальному уровню, 16 апреля рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

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продукты НБУ карантин гречка мука крупы курс гривни цены на продукты лимоны

Источник: Сегодня

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