Цены на продукты несколько снизились: в Нацбанке назвали причины

В Украине, где опять обещают закрыть продуктовые рынки, за неделю, с 10 по 16 апреля, цены на продукты питания несколько снизились. Причиной их падения в Национальном банке Украины (НБУ) называют спад ажиотажа, адаптацию к новым условиям карантина и укрепление гривни. Такую информацию опубликовали в еженедельном отчете НБУ.
Так, в НБУ отмечают снижение цен на большинство видов овощей и на некоторые фрукты. Также подешевели крупы (гречка).
"Подешевели гречка, рис и мука, что может отражать спад ажиотажного спроса. Цены на лимоны также снизились, что отражает укрепление гривни и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели. Вторую неделю подряд продолжалось снижение цены на овощи борщового набора", – говорится в отчете НБУ.
В то же время отмечается рост цен на отдельные фрукты (яблоки) по причине уменьшения предложения со стороны украинских поставщиков на фоне карантинных ограничений.
Спрос на товары личной гигиены остается высоким, но цены на отдельные товары снизились из-за укрепления гривни.
Подробнее о том, как менялись цены в стране в начале карантина и чего ждать от них в будущем, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Грядет подорожание: как к лету изменятся цены на продукты".
О том, что после заметного подорожания продуктов в начале карантина стоимость основных товаров в Украине вернулась к нормальному уровню, 16 апреля рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
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