Цены на продукты: почему подорожали самые популярные товары

В Украине стремительно дорожают продукты – цены подскочили сразу же после введения карантина. Журналисты "Сегодня. Итоги" побывали в одной из торговых сетей до карантина, 11 марта, а теперь вернулись в магазин снова. Оказалось, что лук за это время подорожал с девяти до почти 19 гривен, то есть более чем вдвое. Картошка 11 марта продавалась по 10 гривен, а теперь – по 16. Так же существенно выросли цены и на другие овощи так называемого борщового набора.

Сети супермаркетов оправдываются: мол, цены подняли поставщики якобы из-за запрета на большое количество сотрудников в одном помещении и транспортных ограничений. Но сами поставщики уверяют: никаких транспортный ограничений для перевозки товаров нет, как и оснований для повышения цен.

Сергей Плакся – глава фермерского хозяйства. Он продает овощи напрямую супермаркетам в Киеве и Броварах. Уверяет, что после начала карантина цены не поднимал.

"Мы как возили, так и возим. И ни на копейку ничего не поднимали. А цены, которые в супермаркетах резко выросли, то это они сами поднимают. Они зарабатывают на этом большие прибыли... Картошку мы сегодня в магазины отправляет по шесть-семь гривен, такая же цена была и месяц назад", – говорит фермер.

При этом альтернативы супермаркетам в условиях карантина у украинцев нет – продуктовые рынки в стране закрыты. Эксперты говорят, что это решение следует пересмотреть, ведь из-за него уменьшилась конкуренция, а это одна из причин роста цен.

"При должном уровне подстраховки рынки можно открыть – это моя личная точка зрения. Главное – соблюдение требований карантина", – считает экономист Олег Пендзин.

"Нужно проводить дезинфекцию, уборку и ограничивать количество потребителей на 10 кв. м", – уточняет эксперт по вопросам агропромышленного комплекса Наталия Зарицкая.

Впрочем, некоторым рынкам все-таки позволят открыться. Но только при условии, что там будут применять все противоэпидемические меры, сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Часть рынков так и останутся закрытыми, ведь решения должна принимать местная власть. А критическая ситуация сейчас возникла именно в маленьких городках и селах, где вообще нет продуктовых магазинов.

Новости "Сегодня" продолжают отслеживать цены в супермаркетах. Выяснилось, что подорожали не только овощи, но и сахар, сливочное и подсолнечное масло. Последний пункт удивляет экспертов сильнее всего.

"Подсолнечного масла у нас произведено в достатке, был хороший сбор подсолнечника, предпосылок для подорожания нет", – недоумевает Зарицкая.

А люди тем временем сгребают продукты с полок. Как говорит гендиректор одной из сетей супермаркетов Борис Марков, именно ажиотаж стал одной из причин подорожания еды.

"Ситуация с ценами непростая. В период всплеска ажиотажа возникает дефицит на рынке. Наша компания работает на минимальных запасах и максимальном обороте. У нас в первую очередь выбирают более дешевые товары, а покупаем мы их уже по текущей рыночной цене. Если цена растет, как сейчас, мы вынуждены первыми покупать дорогой товар", – говорит Марков.

Все это правда, подтверждают эксперты. Но указывают и на то, что продуктов стали продавать больше, чем обычно, а потому и прибыль выросла.

"О сверхприбыли речь не идет, но о высоких доходах – да. На отдельные виды товаров, где есть ажиотаж, где есть сверхспрос сейчас", – отмечает Зарицкая.

В ситуацию уже вмешался Антимонопольный комитет, который открыл дело против целого ряда поставщиков и сетей супермаркетов.

В тренде Цены на продукты: почему подорожали самые популярные товары

"Цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка – как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно", – объясняет глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Если это докажут, компаниям придется заплатить огромные штрафы. Но расследование затянется на месяцы, а то и на годы, говорят эксперты. И, как показывает прошлый опыт, есть высокая вероятность, что дело кончится ничем.

Контролировать цены в супермаркетах также будет и Министерство развития экономики – такое поручение дал премьер-министр. О том, что государство вмешается в ситуацию, упоминал и президент Владимир Зеленский.

"Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", – говорил Зеленский.

Вот только сейчас у государства практически нет возможности наказывать спекулянтов. Государственное регулирование цен на продукты отменили еще четыре года назад.

"Каким образом Минэкономики будет мониторить – ходить по рынкам, магазинам? У Минэкономики есть возможность выделить людей, которые будут заниматься этими вещами? Их там ограничили очень сильно, нет кадров, нет возможности", – уверен Пендзин.

Но заместитель главы ведомства Тарас Высоцкий уверяет, что у них уже следят за ситуацией и отслеживают цены на съестное. При этом критических проблем пока не видят.

"Нельзя ориентироваться на один товар – надо смотреть на корзину", – подчеркивает Высоцкий.

По данным ведомства, в среднем цены на продукты первой необходимости выросли за последние недели на 15-20%. И это, мол, можно объяснить обесцениванием гривни, сезонными факторами и тем, что производители вынуждены возить сотрудников на работу и покупать средства защиты от вируса. Правительство будет ограничивать торговые наценки и вводить штрафы, только если увидит необоснованное завышение цен. Только тогда, возможно, будут отправлять на места ценовых инспекторов.

Получается, что и продавцы, и производители пока могут не волноваться. Ограничений нет, поэтому они ничего и не нарушают. А как бизнесмены они хорошо знают: если растет спрос – растет и цена. Таковы законы экономики.

И результат их действия тревожит украинцев. Например, гречка в супермаркетах подорожала на 50%только с начала карантина. Руководитель профильной организации объясняет, что для этого есть основания. Ведь этой культуры в прошлом году посеяли меньше, чем за всю историю Украины, а ее поставки из-за границы остановились. Поэтому карантин и ажиотаж стали лишь катализаторами роста цен.

"Цена все равно бы выросла, потому что очень низкий уровень запасов. Мы не видим спекулятивных заработков", – уверяет президент Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

И все же очевидно: подорожали именно те товары, которые больше всего разбирают. Чуть ли не килограммами украинцы стали покупать лимоны, имбирь, чеснок – продукты, которые традиционно считают панацеей от болезней. Хотя от коронавируса они вряд ли эффективны, но рост цен – обеспечен.

А еще есть плохая новость для тех, кто любит бананы. Мировой лидер по их продаже – Эквадор – столкнулся со вспышкой коронавируса. Главный порт страны закрыт. Это все повлияет на подорожание бананов в мире и, конечно, в Украине. Впрочем, эксперты говорят, что весь импорт будет расти в цене, так как грузовые перевозки в мире дорожают.

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