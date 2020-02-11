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Цены на российскую нефть рухнули до рекорда: в чем причина

11 февраля, 16:05

Стоимость Urals опустилась до уровня 2018 года

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko

Цены на российскую нефть Urals, транзит которой недавно сократила Украина, упала до минимума с 15 февраля 2018 года. Как сообщил "Коммерсант", российская нефть начала дешеветь с начала 2020 года и в целом за месяц потеряла в цене около 23%.

Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке нефти. Аналитики объясняют ситуацию опасениями на фоне распространения китайского коронавируса.

"Накануне (10 февраля. – Ред.) стоимость Urals опускалась на 2,6%, до 3,39 тыс. руб. за баррель (52,93 доллара) – минимального значения с 15 февраля 2018 года. По итогам дня она закрепилась возле отметки 3,41 тыс. руб. (53,25 доллара), потеряв за день 1,7%", – отмечает издание.

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Тем временем технический комитет союза стран-экспортеров уже ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти еще на 600 тысяч баррелей в сутки, чтобы сгладить последствия вспышки уханьского коронавируса. Теперь эту рекомендацию рассмотрит министерский комитет ОПЕК+ (JMMC), который уже может решить порекомендовать это всем министрам для принятия окончательного решения.

Напомним, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено более чем в двух десятках стран. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Подробности о распространении вируса узнавайте на сайте "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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